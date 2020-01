Pääkirjoitus

Puoluekantaisuus nakertaa helposti oikeusjärjestelmää

Presidentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

P eriaatteessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Donald Trumpia vastaan Yhdysvaltojen senaatissa käytävä virka­rikos­oikeudenkäynti osoittaa, kuinka tiiviisti politiikka ja juridiikka ovat kietoutuneet toisiinsa.Sekä presidentin toiminnan arvostelijat että puolustajat hakevat omalle kannalleen tukea perustuslaista ja syyttävät vastapuolta politikoinnista.Ja kuin sattumalta rintamalinjat menevät vielä tavallistakin tarkemmin puoluerajojen mukaan. Demokraatit ajavat syytettä eteenpäin, republikaanit haluaisivat kumota sen alkuunsa.Demokraatit hallitsevat kongressin edustajainhuonetta, joten he pystyivät nostamaan syytteen. Republikaaneilla on kuitenkin senaatissa enemmistö, joten olisi ihme, jos Trump kaatuisi oikeudenkäynnin takia. Puolueiden mielessä ovatkin enemmän prosessin vaikutukset loppuvuonna käytäviin presidentin- ja kongressivaaleihin.Kun Yhdysvaltojen perustuslakia aikoinaan kirjoitettiin, sen pohjana oli periaate vallan kolmijaosta, jossa eri toimijat valvovat ja tasapainottavat toisiaan. ­Nykyiseen muotoonsa kehittynyt kaksipuoluejärjestelmä on hämärtänyt ajattelua. Presidentin ja hänen puoluettaan edustavien lainsäätäjien liitto on tiivis.Myös korkeimman oikeuden jäsenien puoluekannat tunnetaan tarkoin. Moni näkee presidentinvaalitkin väylänä vaikuttaa oikeusistuimen poliittisiin voimasuhteisiin, koska presidentti nimittää korkeimman oikeuden tuomarit.virkarikos­oikeuden­käynnissä pitäisi olla kyse siitä, alistiko Trump Yhdysvaltojen ulkopolitiikan omille tavoitteilleen ja mahdollisen kilpakumppaninsa mustamaalaamiseen.Käytännössä oikeudenkäynnin tosi­asiallinen tulos voi olla, että kongressi ei enää valvo presidenttiä vaan sopivan käytöksen rajat ratkeavat puolueiden voimasuhteiden perusteella.Myös korkeimman oikeuden politisoituminen synnyttää kierteen. Tuomari­nimityksistä tulee tärkeitä poliittisia linjanvetoja, ja oikeusistuin voi puolestaan ratkaisuillaan vaikuttaa esimerkiksi poliittisen rahoituksen tai vaalipiirirajojen määrittelyn pelisääntöihin. Se tiivistää tuomareiden ja poliitikkojen liittoa.