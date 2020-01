Pääkirjoitus

Kyläkaupat sinnittelevät ja saavat hieman tukeakin

elää parhaillaan voimakasta kaupungistumisen aikaa. Harvaan asutuilla alueilla muutos vauhdittaa muun muassa kyläkauppojen rajua vähenemistä.Pellervon taloustutkimuksen aiemmin tekemän selvityksen mukaan kyläkauppojen määrä väheni 60 prosenttia vuosina 2002–2015. Vuosittain ovensa sulki noin 30 myymälää.Jäljellä on noin 220 kyläkauppaa.Moni kyläkauppa on enemmän kuin kauppa. Se voi olla samalla posti, apteekki tai bensiiniasema. Se voi olla myös ainoa käteisautomaatin paikka kymmenien kilometrien säteellä.Maa- ja metsätalousministeriö on herännyt kyläkauppojen ahdinkoon. Tänä vuonna 80 kyläkauppaa saa kokeiluluonteisesti tukea valtiolta. 11 000 euron tuki ei takaa liiketaloudellista kannattavuutta, mutta voi antaa ratkaisevan mahdollisuuden kehittää tai monipuolistaa toimintaa.Ruotsissa vastaavanlainen tuki on ollut käytössä jo pitempään. Suomessa on aiemmin jaettu investointitukea kyläkaupoille. Väkimäärän vähentyessäkin harvaan asutut alueet tarvitsevat palveluja.Kyläkauppatuen lisäksi on aiheellista pohtia laajemminkin sitä, millaiset elämisen edellytykset muuttotappioalueilla on jatkossa.