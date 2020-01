Pääkirjoitus

Tammikuun kihlauksesta on tultu nykyiseen sanasotaan

Torstaina

T ammikuun

oli suomalaisen työ­markkina­historian merkkipäivä. Silloin tuli niin sanotusta tammikuun kihlauksesta kuluneeksi 80 vuotta.Tammikuun kihlaus oli Suomen työnantajain keskusliiton (STK) ja SAK:n yhteinen julistus, jossa ne vakuuttivat pyrkivänsä sopimaan työasioista neuvotteluteitse. Aiemmin STK ei ollut tunnustanut ammattiliittoja tai SAK:ta neuvotteluosapuoleksi.Kihlaus julistettiin tammikuussa 1940, keskellä talvisotaa. Yhteinen vihollinen todennäköisesti yhdisti suomalaisen työläisen ja patruunan.Hieman toisenlainen julistus kuultiin jokunen vuosi sitten. Silloin STK:n seuraaja Elinkeinoelämän keskusliitto EK ­ilmoitti, ettei se enää tee keskusjärjestötason tuloratkaisuja.Siitä eteenpäin on eletty enemmän tai vähemmän koordinoitujen liittokohtaisten sopimusten aikaa.Palkansaajapuoli on syyttänyt työn­antajia siitä, että vaikka ne puhuvat puhtaasta liittokierroksesta, ne sopivat keskuudessaan omista tavoitteistaan hyvinkin pitkälle.Palkansaajapuoli ei ole kyennyt samanlaiseen yhteistyöhön.kihlauksesta on tultu kauemmas kuin kalenterista voisi päätellä.Tämä neuvottelukierros on osoittautunut juuri niin sotaisaksi kuin ennustettiin, kiitos kiky-tunneista syntyneen kiistan.Sovittuja ratkaisuja on vasta muutamalla alalla. Lakonuhkia on parhaillaankin päällä ja lievempiä työtaistelutoimia jo käynnissä.Lisää on luvassa viimeistään sitten, kun kunta-alan neuvottelut pääsevät kunnolla liikkeelle.Tammikuun kihlauksen vuosipäivänä uutisoitiin, että työministeriö on siirtänyt kemianteollisuuden lakon alkua kahdella viikolla. Ilman siirtoa lakko olisi ­alkanut ensi maanantaina.Valtakunnansovittelijastakin on kanneltu oikeuskanslerille.Keskusjärjestötason sopimuksia tuskin enää tulee. Työnantajat haluavat päin­vastoin viedä palkkaneuvottelut liitoista työpaikoille. Enää ei ole tahoa, jonka tehtävänä olisi pohtia kokonaisuutta.