Eduskunta ei itse puuttunut asiaan, kun kansanedustaja rinnasti turvapaikanhakijat vieraslajeihin

Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta lupaa asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää (ps) syytteeseen tämän täysistunnossa käyttämän puheenvuoron vuoksi.Mäenpää rinnasti puheessaan turvapaikanhakijat vieraslajeiksi.Valtakunnansyyttäjä tuskin saa pyytämäänsä lupaa. Sen pystyvät estämään jo pelkästään perussuomalaiset edustajat, jotka aikovat toimia asiassa ryhmänä.Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä syytteen puuhaaminen Mäenpäätä vastaan tämän puheen vuoksi on ”härskiä politikointia”.Toiviainen edustaa kuitenkin viranomaista eikä poliitikkoja. Sen sijaan esimerkiksi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimien selvittäminen perustuslakivaliokunnassa sai alkunsa opposition kansanedustajien aloitteesta.Pyyntö saada asettaa Mäenpää syytteeseen on harvinainen. Koska laki edellyttää siihen eduskunnan lupaa, pääperiaatteen pitäisi olla, että eduskunta itse valvoo, miten kansanedustaja toimii sen täysistunnossa. Mäenpään sanoihin ei kuitenkaan tuoreeltaan puututtu.Mäenpään ollessa äänessä eduskuntakeskustelua johti toinen varapuhemies Juho Eerola (ps).