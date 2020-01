Pääkirjoitus

Euroopan keskuspankki haluaa itselleen lisää joustoa

Euroopan keskuspankki

(EKP) tapaa puhua paljon ”ennakoivasta viestinnästä”. Ilmaisulla tarkoitetaan sitä, että keskuspankki ohjaa inflaatio- ja korko-odotuksia kertomalla etukäteen käsityksiään näistä teemoista ja reaali­talouden kehityksestä. Tavoitteena on luoda raha­markkinoille vakautta: kaikki toimijat markkinoilla tietävät, miten EKP näkee maailman kehittyvän ja miten se aikoo kehitykseen puuttua.Ennakoiva viestintä ei kata EKP:n roolin muuttamista. EKP:n omista varovaisista ulostuloista päätellen keskuspankin voisi kuvitella tekevän pientä ja akateemista inflaatiotavoitteiden viilausta. Todellisuudessa tekeillä on iso muutos euroalueen kivijalkaan – instituutioon, joka on vastannut euron vakaudesta.EKP ilmoitti viime viikolla valmistelevansa rahapoliittisen strate­giansa uusimista. Alkuperäistä, vuoden 1998 strategiaa muodistettiin vuonna 2003.Strategian uusiminen tuntuu olevan sanamuotojen hienosäätöä: tavoitellaanko euroalueelle talouden tilaa, jossa inflaatio olisi alle kaksi prosenttia, vai tämän rajan tuntumassa mutta sen alla? Vai olisiko hyvä muotoilu sittenkin noin kaksi prosenttia? Näihin sanamuotoihin on kätketty kuitenkin se, miten keskuspankki asemoi itsensä suhteessa reaalitalouteen.Strategian uusiminen taas kertoo siitä, että keskuspankki itsekin näkee nykyisen rahapolitiikan tehon heikentyneen ja edelleen heikentyvän.hahmotellee jonkinlaisen sanamuodon, jossa tavoiteltu tila olisi noin kahden prosentin inflaatio. Tällainen kirjaus antaisi pankille mahdollisuuden puuttua nykyistä enemmän reaalitalouteen – kuluttajien ja yritysten toimintaan. Jos inflaatio olisi alle tavoitteen, pankki voisi yrittää sitä kiihdyttää, ja jos kiihdytys veisi yli kahden prosentin, pankki ei olisi tehnyt virhettä. Vauhtia voisi hidastaa vähitellen. Pankki saisi ­lisää joustavuutta, eikä rahapolitiikan odotuksissa olisi sisäänrakennettuna sitä, että kahden prosentin raja on vesitiivis.EKP lähestyisi strategian muutoksellaan roolia, jonka Yhdysvaltain keskuspankki Fed on ottanut. EKP:n strategia kaipaa uudistamista, eikä Fedin toimintaa voi kuvata epäonnistuneeksi.