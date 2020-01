Pääkirjoitus

Keskellä virkarikosoikeudenkäyntiä ja kampanjointia Washingtonissa on hyvä puhua vaikka Lähi-idän rauhasta

Yhdysvaltojen presidentiksi Donald Trump lupasi tehdä diilin, johon hänen edeltäjänsä eivät ole pystyneet. Hän tarkoitti Lähi-idän rauhaa eli Israelin ja palestiinalaisten pysyvää sopua. Ylisanat olivat käytössä, kun Trump kuvasi hankettaan.Nelivuotisesta presidenttikaudesta on enää vajaa vuosi jäljellä, ja nyt Trump ­aikoo lopulta julkistaa suunnitelmansa.Rauhanneuvottelujen näkökulmasta ajankohta on huono. Israel kulkee kohti kolmansia vaaleja vuoden sisällä, Yhdysvaltojen ja palestiinalaisten keskustelu­välit ovat tulehtuneet Trumpin tekemien kiistanalaisten linjausten takia, ja Trump itse on nyt keskellä virkarikosoikeuden­käyntiä.Rauhasta puhumisen näkökulmasta tilanne on otollisempi. Trump voi kääntää huomiota pois kotimaan asioista ja kampanjoida. Myös korruptiosyytettä vastaan kamppaileva Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu saa vielä kerran vaaleissa veto­apua ystävältään Trumpilta.Lähi-idän rauhaa kannattaa tavoitella, vaikka tehtävä on vaikea. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että rauhan edistäminen on tämän viikon julkisuustempauksissa sivuseikka. Lähi-itä ei ole Yhdysvalloille enää yhtä strateginen alue kuin edellisinä vuosikymmeninä.