Antti Rinteen (sd) hallitus rakensi ohjelmaansa, työllisyysasteen nostosta valettiin ohjelman kivijalka. Jos työllisyys saadaan nousemaan, rahaa riittää uusiin ja entisiin menoihin. Tavoite muutettiin ­numeroiksi kertomalla, että hallitus luo omilla päätöksillään 60 000 työpaikkaa. Ennen ensi vuoden budjetin rakentamista pitäisi tietää päätökset, joilla saadaan tästä kasaan puolet.Numeraalisesta tavoitteesta tuli ansa, ja sen peri nykyinen hallitus. Päätöksistä olisi pystyttävä arvioimaan, montako työpaikkaa ne tuovat. Tehtävä on hankala. Helpoimmin työpaikoiksi muuttuvat simulaatioissa ja mallinnuksissa päätökset, jotka patistavat työttömiä – esimerkiksi etujen leikkauksilla. Vasemmisto­vetoinen hallitus ei tällaiseen aio ryhtyä, joten työpaikkoja olisi luotava pehmeämmillä keinoilla. Niiden tehoa on hyvin vaikea arvioida etukäteen.Jos tehtävä on hankala ja paine päästä oikeaan tulokseen on kova, keskustelu siirtyy siihen, kuka voisi tehdä arvioinnin. Keskustelussa on taustalla laaja teema: missä menee virkamiesten ja hallituksen välinen vallan ja vastuun raja. Näyttää siltä, että työpaikka-arviointia ei haluta sälyttää valtiovarainministeriölle, koska sen pelätään tuottavan arvion, ­joka voisi todistaa hallituksen tavoitteen jäävän vajaaksi. Tätä haluttomuutta kuorrutetaan väitteillä, että virkamiehet haukkaisivat liikaa päätösvaltaa hallitukselta.Asetelman voi kääntää toisinkin päin. Jos parhaat mahdolliset arvioijat tuottavat arvioita, jotka eivät imartele hallitusta, hallituksen pitää niitä kunnioittaa.valtiovarainministeriö epäilyttää, mukaan arvioimaan voisi ottaa akateemisia tutkijoita. Myös muita ministeriötä kannattaa konsultoida. Rahaministeriön syrjäyttäminen tämän työn johtopaikalta olisi kuitenkin virhe. Työllisyysarviot ja niiden pohjalla olevat oletukset pitää avata kaikille, ja ryhmä olisi rakennettava niin, että sillä ei ole kytköksiä hallitukseen tai sen puolueisiin.Kannattaa muistaa, että pelissä on isompi asia kuin tämä hallitus: koko kansantalouden etu. Jos työllisyysaste ei arvioijien mukaan hallituksen päätöksillä kohene tarpeeksi, hallituksen olisi viisasta muuttaa kurssiaan.