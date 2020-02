Pääkirjoitus

Yhdysvalloissa alkaa esivaalikiertue, jossa puolueet katsovat peiliin ja miettivät, mitä siellä näkyy

Presidentinvaalikampanja on Yhdysvalloissa niin keskeytymätöntä, että esivaalikierroksen alku osavaltioissa saattaa lopulta tulla yllätyksenä. Maanantaina on kuitenkin päivä, jolloin demokraatit järjestävät ensimmäisen esivaalinsa. Paikkana on perinteisesti Iowan osavaltio.