Pääkirjoitus

Liikenneruuhkista tuli Helsingissä satamille murhe, johon ei ole helppoa eikä varsinkaan halpaa ratkaisua

Helsinki on rakentanut Jätkäsaareen tiiviin, kantakaupunkimaisen kaupunginosan, johon tulee vuoteen 2030 mennessä kaikkiaan yli 20 000 asukasta ja noin 6 000 työpaikkaa. Jätkäsaari on nimensä mukaisesti saari. Alueen ja muun kaupungin välissä on vain kolme ajoneuvoliikenteen reittiä.