on ympäri Eurooppaa käynnissä kiivas tuotekehitysvaihe. Myös perinteiset puolueet etsivät uutta.Maailma on muuttunut kylmän sodan ajan vastakkainasettelusta. Ohi ovat ajat, jolloin vallassa vuorottelivat keskustaoikeisto ja keskustavasemmisto.Poliittinen kenttä pirstaloitui ja polarisoitui. Politiikan piiriin tuli uudenlaisia kysymyksiä, ja äänestäjät ovat entistä liikkuvaisempia. Uusista toimijoista näkyvimpiä ovat oikeistopopulistiset ja kansalliskonservatiiviset puolueet sekä Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kaltaiset karismaattiset poliitikot.Macronin liike on prototyyppi uuden aallon politiikasta, joka hylkää puoluekoneiston ja rakentaa verkostonsa kiinnostavan hahmon ympärille. Vihreät puolestaan onnistuivat profiloitumaan uuden oikeiston vastavoimaksi. Vihreitäkin haastavat uudenlaiset kansalaisliikkeet, jotka saavat äänestäjät nopeasti yhteen.Pulassa ovat sosiaalidemokraatit ja konservatiivipuolueet. Ne menettävät äänes­täjiä niin oikealle kuin vasemmalle ja myös suuntaan, jota määrittelyt eivät vielä oikein tavoita. Ja vaikka jakolinjat ovat uusia, jaot vain vahvistuvat.Vastakkainasettelut, myös tietoisesti luodut tai kärjistetyt, ovat keskeinen osa populistien toimintamallia. Muut ovat ymmärtäneet tämän hitaammin. Sillä välin populistijohtajat ovat jo pelkistäneet poliittiset yhteenotot elämäntapavalintoihin liittyviksi kulttuurikamppailuiksi.un puolueet yrittävät uudistua, ne kokeilevat, mikä toimisi.Tuotekehitys on käytännöllistä. Siksi Euroopassa seurataan esimerkiksi Italian ja Saksan paikallisvaaleja ja sitä, miten Itävallan kanslerilta Sebastian Kurzilta käy yhteistyö vuoroin ­oikeistopopulistien ja vuoroin vihreiden kanssa. Entä miten Tanskan demareilta kävi muodonmuutos kovan linjan maahanmuuttopuolueeksi? Suomen uusi rasismia vastustava Silakkaliike otti konseptinsa Ita­liasta Sardiiniliikkeeltä.Käynnissä on testaus. Nyt perinteiset puolueet etsivät ratkaisuja siihen, miten samaan aikaan voisi puolustaa perinteistä liberalismia ja ottaa tulokkailta haltuun osan niille nousun tuoneista teemoista.