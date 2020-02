Pääkirjoitus

EU:n perussopimuksessa on kuin Britannialle tehty kohta

Britannian

ja EU:n väliset neuvottelut Britannian uusista EU-suhteista ovat alkamassa. Nähtävästi neuvotteluissa luodaan ensiksi jokin juridinen kehikko ja sitä täytetään sektoreittain sen jälkeen: millaisilla ehdoilla kauppaa käydään, miten ihmisten liikkuvuus järjestetään ja niin edelleen.Kehikko on jo olemassa, ja se on ­oikeastaan kuin Britannialle tehty, koska se on Britannialle tehty.Kun Euroopan integraatiota alettiin rakentaa, perustajamaat varautuivat siihen, että blokki luo järjestäytyneet suhteet muihin maihin. Rooman sopimukseen tuli artikla 238, jonka mukaan yhteisö voi luoda kolmansien maiden ja kansain­välisten organisaatioiden kanssa vastavuoroisia oikeuksia ja velvollisuuksia kunnioittavia assosiaatio­järjestelyjä.Juridista pohjaa rakennelleilla oli mielessä Britannia. Se ei halunnut mukaan Euroopan integraatioon sen alkuvaiheissa. Maa piti kuitenkin ottaa huomioon.Artikla on nykyisin numero 217, mutta sen sisältö on sama kuin vuonna 1957. Artikla on joustava ja mahdollistaa sisällöltään monenlaisia assosiaatiosopimuksia.Lähtökohta ei tosin jousta: oikeudet ja velvollisuudet ovat symmetrisiä. Tämän perusperiaatteen ymmärtäminen näyttää olevan Britannian hallitukselle vaikeaa.