Yhdysvalloissa poliitikot saattavat yhä olla yhteisellä näyttämöllä, mutta yleisöjä on kaksi

poliittinen elämä siirtyi uuteen vaiheeseen syyskuussa 1960. Silloin järjestettiin ensimmäinen presidenttiehdokkaiden televisio­väittely, jossa vastakkain olivat demokraatti John F. Kennedy ja republikaani Richard Nixon.Radiokuuntelijoiden mielestä väittely oli tasainen, eikä ehdokkaiden linjoissakaan ollut suurta eroa, vaikka myöhemmät tapahtumat sijoittivat heidät mieli­kuvissa kauas toisistaan.Televisionkatsojien mielestä Kennedy kuitenkin oli kirkas voittaja. Hän oli ­levänneen ja elinvoimaisen näköinen. Nixon taas toipui flunssasta, hänellä oli epäsiisti parransänki, ja hän oli väittelyyn tullessaan vielä lyönyt kipeän polvensa.Kennedy voitti presidentinvaalit hiuksenhienolla erolla Nixoniin.Siitä lähtien yhdysvaltalaiset poliitikot ovat ymmärtäneet television voiman ja käyttäneet arvokkaimmat sekunnit hyvin huolellisesti omaksi edukseen.Siksi demokraatit menettivät tärkeän hetken kompuroidessaan Iowan esivaalissa. Kansakunta oli viritetty seuraamaan puolueen kärkiehdokkaiden ensimmäisen osakilpailun tulosta, mutta tarjolla oli vain epämääräisiä selityksiä teknisistä ongelmista. Tuntui kuin kaikki olisivat hävinneet Iowassa.presidentti Donald Trump hyödynsi hetkensä julkisuudessa täysimittaisesti, kun hän piti vuotuisen liittovaltion tilaa koskevan puheen kongressin edessä. Saavutusten kehuminen pyrki peittämään alleen loppumetreillä olleen virkarikos­oikeudenkäynnin.Tilanteen hyödynsi myös edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi. Presidentin puheen repiminen oli taitava mediatemppu – omalle yleisölle.Vielä 1960-luvun alussa suuret televisio­kanavat keräsivät yhdysvaltalaiset yhtenäiseksi kansakunnaksi. Nykyään yhteisellä näyttämöllä esiintyminen on harvinaista, ja silloinkin yleisöjä on kaksi.Puolueiden linjat ovat erkaantuneet, ja itseä miellyttävää sanomaa voi seurata sekä televisiosta että sosiaalisesta mediasta. Enää presidentiksi pyrkivän ei kannata keskittyä houkuttelemaan epävarmoja ja liikkuvia äänestäjiä. Tärkeintä on vahvistaa omien joukkojen uskoa.