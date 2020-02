Pääkirjoitus

Eduskunta on oikea paikka muistuttaa hyvän keskustelun periaatteista

avajaisissa sekä presidentti Sauli Niinistö että puhemies Matti Vanhanen (kesk) nostivat esiin huolen yhteiskunnallisesta keskustelu­ilmapiiristä.Huoli esitettiin oikeassa paikassa. Jos Suomessa on jokin instituutio, jonka tehtävän ydintä on eri mieltä olevien tai ainakin eri näkökulmista asioita katsovien välinen keskustelu ja välillä myös reipas väittely, se on eduskunta.Vastuu eduskunnan keskustelu­kulttuurista on ensisijaisesti kansanedustajilla itsellään. On vain hyvä asia, että kieli on elävää ja ilmaisut rukiisia. Kansanedustajat ovat muutenkin tärkeitä mielipidevaikuttajia, mutta sitä he ovat erityisesti siinä, millä tavalla yhteiskunnallista keskustelua käydään.Eduskunnan ja presidentin on tarkoitus tämän vuoden aikana edistää keskusteluilmapiirin paranemista eri yhteyksissä. Eduskunta aikoo ottaa mukaan nuorten parlamentin, ja presidentti aikoo hyödyntää Kultaranta-keskusteluja.Eri näkökulmaa edustavan mielipiteiden kunnioittamista on hyvä opetella. Ylilyöntejä pitää karsia pois, mutta samalla on syytä varoa, ettei ymmärrettävä ilmaisu muutu kapulakieleksi ja ettei mielipiteiden kirjoa ryhdytä keinotekoisesti kaventamaan.