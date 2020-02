Pääkirjoitus

Pörssiyritysten tulosviikkojen saldo oli markkinoita rauhoittava

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

R akennusyhtiö SRV

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

pörssiyhtiöiden tällä ja viime viikolla julkistamista osavuosituloksista etsii näkemystä koko kansantalouden suunnasta, urakka on hankala: yhtenäistä juonta niistä ei löydä. Tarjolla oli hyvää, keskinkertaista ja huonoa – ja kaikkia näitä laatuja monista eri syistä.Aika moni heikompi saavutus oli kuitenkin tulkittavissa pelättyä paremmaksi.Kokonaisuutena pörssiviikkojen viesti on ollut koronaviruksen, talouskasvun hidastumisen ja kauppasotien herkistämille markkinoille rauhoittava.Kesko teki viime vuoden loppuneljänneksellä kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Valmet, Metso, Konecranes ja Fortum tekivät myös viime vuoden lopulla hyvää tulosta.Heikommin pärjänneitä yhdistää se, että niiden pelättiin esittelevän jotain paljon heikompaa. Tähän kategoriaan sopii Wärtsilä, jonka tulos putosi ja tilauskanta heikkeni viimevuotisesta. Samoin Fiskars ja Nordea, jonka säästökuuri alkaa tehota.Erityisen kiinnostava tähän joukkoon asettuva yhtiö oli Nokia. 5g-verkkojen ­toimittajana Nokia on sektorilla, joka on erittäin tärkeä tulevaisuuden taloudessa. 5g-verkoista on tullut kauppasotien polttoainetta, kun kiinalaista Huaweita yritetään Yhdysvalloissa häätää 5g-rakentajien joukosta.Nokia oli kiinnostava siksikin, että vuoden kolmannen neljänneksen tulos oli huono ja johti kurssin romahtamiseen.Nokian torstaina kertomat tulokset vuoden lopulta ja tulevaisuutta koskevat odotukset olivat rauhattoman taustamaiseman keskellä rauhoittavia. Yhtiö on vakauttanut asemaansa 5g-verkkobisneksessä ja kannattavuus ylitti odotukset.oli omassa kategoriassaan. Sen heikosta viime vuodesta ei näe kansantalouden suuntia vaan yhtiön omia virheitä. Yhtiön projektinhallinta petti, kun se rakensi kauppakeskus Rediä, mikä johti kustannusten karkaamiseen. Nyt SRV joutuu tekemään isoja arvonalennuksia ja paikkaamaan vuotavaa kassaansa omaisuutta myymällä.Jos SRV pystyisi jo tämän vuoden aikana kertomaan käänteestä kohti parempaa, se olisi yllätys – ja kertoisi taas yhtiöstä enemmän kuin kansantaloudesta.