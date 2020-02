Pääkirjoitus

Irlannin poliittisella kartalla näkyy merkkejä vasemmistosta

Irlanti

on monin tavoin kiinnostava maa, mutta Irlannin tasavallan poliittinen elämä on vuosikymmenten ajan ollut tylsää. Maata on hallinnut vuorotellen kaksi keskustaoikeistolaista puoluetta, Fine Gael ja Fianna Fáil.Ulkopuolisen on ollut vaikea nähdä puolueissa eroja. Ryhmät muotoutuivat 1920-luvulla, kun Irlannin saaren ja Britannian välejä järjesteltiin. Tuoreemmassa historiassa molemmat ovat olleet talouspolitiikassa liberaaleja mutta arvokysymyksissä konservatiiveja.Eurooppalaisittain Irlanti on ollut siinä mielessä erikoinen maa, että siellä ei ole ollut vahvaa perinteistä vasemmistoa.Nyt lauantaina Irlannissa järjestetään ennenaikaiset vaalit, jotka saattavat murtaa vanhan järjestelmän. Mielipidetiedusteluissa on menestynyt puolue, jonka teemoja voi luonnehtia irlantilaisittain vasemmistolaisiksi. Se on nostanut viestinsä kärkeen terveydenhuollon ja varsinkin Dublinin vaikean asuntotilanteen.Puolueen nimi on kuitenkin tuttu: Sinn Féin. Näihin asti se on Suomessakin tunnettu parhaiten Irlannin saaren yhdistämistä ajavana puolueena, jota aikoinaan luonnehdittiin myös Irlannin tasavaltalaisarmeijan IRA:n poliittiseksi siiveksi.Pohjois-Irlannissa Sinn Féin on ollut merkittävä puolue, mutta Irlannin tasavallassa pieni. Nyt se Mary Lou McDonaldin johdolla on kuitenkin onnistunut puhuttelemaan myös saaren eteläosan äänestäjiä. Kannatuksen nousu tuli puolueelle itselleenkin yllätyksenä, joten sillä ei taida edes olla riittävästi ehdokkaita, jotta se voisi ulosmitata kyselyjen synnyttämät odotukset vaalipäivänä.inn Féinin todennäköisessä menestyksessä on myös historian ironiaa. Britannian EU-ero – jonka lopullinen muoto riippuu vielä tulevista neuvotteluista EU:n kanssa – on nostanut jälleen esiin ajatuksen Irlannin ja Pohjois-Irlannin yhdistymisestä.Näihin vaaleihin Sinn Féin kuitenkin menee vasemmistohenkisellä ohjelmalla ja hyvinvointiteemoilla. Vasta listan hännillä mainitaan puolueen perinteinen vaatimus yhtenäisestä Irlannista.Puolue saa kannatusta erityisesti kaupunkilaisilta nuorilta, joille aika ennen Pohjois-Irlannin rauhansopimusta on jo henkisesti kaukaista historiaa.