Pääkirjoitus

Kemian sopimuksen jälkeen neuvottelut saattavat helpottua

Kemian alan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

T

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

uudet työehtosopimukset hyväksyttiin työnantajien Kemianteollisuudessa ja työntekijöiden Teollisuusliitossa torstai-iltana. Suurista vientiteollisuuden aloista ilman uutta sopimusta on enää metsäteollisuus. Sen sovittelua jatkettiin perjantaina.Kemian sopimuksestakin kilpailukykysopimuksen palkattomat lisätunnit poistuivat. Tilalle tuli joitakin muita työaikajärjestelyjä.Teollisuusliitto on nyt solminut työehdot lähes 200 000 palkansaajalle. Kaikissa kiky-tunnit poistuvat – ellei heti, niin sopimuskauden aikana.Kemian sopimus koskee vain noin 11 500:aa työntekijää. Sopimus on kuitenkin alan kokoa merkittävämpi, sillä se voi ohjata myöhemmin neuvoteltavia aloja sekä kiky-tuntien kohtelussa että palkankorotuksissa. Teollisuusliiton ensimmäisestä, Teknologiateollisuuden kanssa solmitusta sopimuksesta on siis tulossa yhä vankemmin niin sanottu yleinen linja – ainakin teollisuudessa. Palkankorotusten tasoksi on muodostunut 3,3 prosenttia kahdessa vuodessa.Kiista kiky-tunneista jatkuu vielä muualla kuin teollisuudessa. Jotkin yksityiset palvelualat – kuten kauppa – ovat helmikuun alusta asti olleet sopimuksettomassa tilassa, ja ensimmäiset lakkovaroitukset kaupparyhmittymille on annettu.Vaikka lisätyötunnit tuotiin sopimuksiin nimenomaan vientiteollisuuden hintakilpailukykyä parantamaan, kiky-tuntien merkitys palvelualoilla on ollut suurempi kuin teollisuudessa. Työvoimavaltaisilla palvelualoilla henkilöstökustannukset ovat suurempi osa alan kuluja kuin pääomavaltaisessa vientiteollisuudessa.eollisuus alkaa vähitellen poistua työmarkkinanäyttämöltä, ja päärooliin ovat nousemassa yksityiset palvelualat.Työmarkkinakierroksen suuri loppunäytös on vuorossa maaliskuussa, kun julkinen sektori – erityisesti kunta-ala – pääsee neuvotteluissa vauhtiin.Siellä kiistelyä syntyy kiky-tuntien lisäksi varmasti muun muassa hoitajien muita aloja suuremmista palkankorotusvaatimuksista.