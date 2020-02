Pääkirjoitus

Kesän puoluekokouksissa johtajilla riittää paineita

Viimeaikaiset

puoluekannatuskyselyt aiheuttanevat ainakin joidenkin puolueiden puheenjohtajissa levottomuutta. Onhan ensi kesänä kaikkien kolmen perinteisen suuren puolueen – Sdp:n, kokoomuksen ja keskustan – puoluekokoukset.Kaikissa kolmessa puolueessa johtajistoon kohdistuu paineita, mutta hiukan eri tavoin.Oma tapauksensa on pääministeripuolue Sdp:n tilanne. Pääministeri Sanna Marin ei vielä ole edes Sdp:n puheenjohtaja, vaikka asia välillä unohtuu. Puheenjohtajana jatkaa ensi kesän puoluekokoukseen asti pääministerin paikalta eroamaan joutunut eduskunnan nykyinen varapuhemies Antti Rinne.Marin valittiin pääministeriksi Sdp:n puoluevaltuuston kokouksessa syksyllä parin äänen etumatkalla eduskuntaryhmän puheenjohtajaan Antti Lindtmaniin. Lindtman on ilmoittanut, ettei haasta Marinia ensi kesänä.Marin on saanut Sdp:n kannatuksen kasvuun Rinteen jäljiltä. Siksi hänen mandaattinsa voi olla vahvempi kuin kahden muun puolueen johtajien.Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtajuudella spekuloidaan runsaasti. Nykyinen puheenjohtaja Petteri Orpo on ilmaissut halunsa jatkaa kolmannen kaksivuotiskauden. Hänelle veikkaillaan haastajaa joko Antti Häkkäsestä tai Elina Lepomäestä. Kumpikin on Orpoa oikeistolaisempi, ja viime aikoina kokoomuksen oikeistosiipi on ollut eniten äänessä.Kokoomuksen kannatus pyörii alarajoillaan, runsaassa 17 prosentissa. Vain puolueen uskollisimmat kannattajat äänestäisivät kokoomusta nyt.annatuksensa puolesta surkein tilanne on kuitenkin keskustalla. Katri Kulmuni valittiin puheenjohtajaksi syyskuussa ylimääräisessä puoluekokouksessa. Puolessa vuodessa Kulmuni ei ole saanut keskustan kannatusta pysyvästi paremmaksi: viime kyselyissä kannatus on liikkunut hiukan yli kymmenessä prosentissa.Kulmunillekaan ei vielä ole ilmaantunut haastajaa. Ehkä hän saa sellaisen keskustaan paluuta tekevästä Paavo Väyrysestä. Tällainen liike voisi olla omiaan vahvistamaan Kulmunin asemaa puolueessa.