Pääkirjoitus

Ensimmäiset esivaalit ovat Yhdysvalloissa kokoaan merkittävämpiä

Uudessa Englannissa

eli Yhdysvaltojen koillisosassa sijaitseva New Hampshire kuuluu pienimpien osavaltioiden joukkoon, mutta maan poliittisessa elämässä se on kerran neljässä vuodessa kokoaan merkittävämpi.Huomenna tiistaina osavaltiossa sekä demokraatit että republikaanit järjestävät presidentinvaalien esivaalit. Republikaanien tulos tiedetään jo ennalta, joten huomio kiinnittyy tänä vuonna pelkästään demokraatteihin.Viime viikolla järjestetty Iowan esivaali jäi mieleen tuloslaskennan sekavuuden takia, mutta osalle ehdokkaista tuloksetkin olivat pettymyksiä. Entinen varapresidentti, kokenut Joe Biden hävisi politiikan keskikentällä nuorelle pormestarille Pete Buttigiegille. Vasemmalla senaattorien kisassa Bernie Sanders sai etumatkaa Elizabeth Warreniin.Jos menestyy kaksissa ensimmäisissä esivaaleissa, saa lentävän lähdön myös seuraaviin. Kompurointi taas saattaa viedä äänestäjät, vapaaehtoiset ja rahoituksen jatkossa.New Hampshiren jälkeen enää vain mediamiljardööri ja New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg pystyy hämmentämään ehdokastilannetta. Hän tulee täysillä kisaan vasta maaliskuussa.