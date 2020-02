Pääkirjoitus

Suhde perussuomalaisiin askarruttaa kokoomusta

Ilta-Sanomat

Kaleva

tulkitsee, että kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen on viime päivinä hakenut huomiota puolueensa tiukalta laidalta muun muassa vaatimalla väkivalta­rikosten rangaistus­asteikon tiukentamista.”Kokoomuksessa on tyytymättömyyttä punavihreän linjan vahvuuteen nykyhallituksessa ja sitä haluttaisiin lähteä kaatamaan ryskeellä ja rytinällä.””Perussuomalaisten kosiskelu voisi karkottaa liberaalimpia kokoomuksen äänestäjiä vihreiden, siis hallituksen riveihin. Perussuomalaiset on muutamassa vuodessa ottanut haltuunsa konservatiivisimmat kalavedet. Niihin ei kokoomuksen verkko enää ehkä mahdu.””Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaiset eivät halua enää mihinkään hallitukseen apupuolueeksi. Yhteinen oppo­sitiopolitiikkakaan ei voisi mennä vain kokoomuksen nuottien mukaan.””On mahdollista, että kokoomuksen ensi kesän puoluekokouksessa käydään johtajataisto, jonka pääaihe on yhteistyö perussuomalaisten kanssa. Sitä kannattava ehdokas voi hyvin voittaa hohtonsa menettäneen Petteri Orpon.””Sitten pitäisi alkaa neuvotella yhteistyöstä. Kokoomus olisi valmiiksi antanut kaikki pelimerkit perussuomalaisille. Eihän yhteistyötä tekemään valittu puheenjohtaja voisi tuosta vain ilmoittaa, että siitä ei tulekaan mitään.”kommentoi kokoomuksessa kuplivaa keskustelua siitä, pitäisikö puolueen hakeutua tiiviimpään kumppanuuteen perussuomalaisten kanssa.”Kokoomuksen merkittävistä tausta­vaikuttajista yhteistyön perussuomalaisten kanssa tyrmäsi jo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Kiinnostavaa kuitenkin on, että isoa osaa kokoomuslaisista yhteistyö kutkuttaa. Iltalehden kyselyssä useampi kuin neljä kokoomusaktiivia viidestä oli valmis perussuomalaisten kanssa hallitukseen.””Jos yhteistyötä aletaan tosissaan virittää jo ennen vaaleja, herää kysymys, kenen johdolla kokoomus sen tekisi. Petteri Orpo on ilmiselvästi innoton lähestymiselle, ja hän tuskin lukeutuu perussuomalaistenkaan toivotuimpiin yhteistyökumppaneihin. Vaihtoehto voisi olla silloin Antti Häkkänen.””Viimeistään vaalien lähestyessä perussuomalaistenkin on päätettävä, mitä se tekee kannatuksellaan, jos se ei pääse ajamaan tavoitteitaan hallituksessa.””Suomessa Timo Soinin johtama perussuomalaiset oli jo hallituspuolue vuosina 2015–2017. Jos Halla-ahon perussuomalaiset kelpaa kokoomuksen kentälle ja aktiiveille, kokoomuksessa nousee paine aloittaa suhteiden lämmitys oikealle Ruotsin tyyliin.””Kokoomuksen toinen vaihtoehto on ottaa mallia Saksasta. Siellä sisarpuolue CDU:n puheenjohtaja Angela Merkel katkaisi alkuunsa puolueensa yhteistyö­virityksen äärioikeistolaisen AfD-puo­lueen kanssa Thüringenin osavaltiossa.”