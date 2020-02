Pääkirjoitus

Koronaviruksen talousvaikutukset leviävät länteen autoteollisuuden kautta

Suuryritykset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

D udenhöffer

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

rakentavat toimintansa modernissa globaalissa taloudessa pitkien alihankintaketjujen varaan. Tehoa ja kustannus­säästöjä hakeva malli toimii sitä paremmin, mitä vähemmän valtioiden rajoilla on esteitä ja globaalissa ketjussa häiriöitä. Häiriöt kulkeutuvat verkostossa kaikkialle.Koronaviruksen vastaiset toimet Kiinassa iskevät lujaa autoteollisuuteen. Kiinassa on suljettu monia tehtaita, kun viruksen leviämistä halutaan estää. Autot on koottu paloista, joita on valmistettu eri puolilla maailmaa. Iso osa suurten ­automerkkien osista tehdään Kiinassa – vaikka kokoonpano olisikin muualla.Monen suuren läntisen valmistajan liikevaihdosta iso osa tulee jo Kiinan-myynnistä. Esimerkiksi käy Volkswagen-konserni. Sillä on Kiinassa parikymmentä tehdasta, ja sen tuloksesta noin 40 prosenttia tulee Kiinasta. Epidemian kes­kiössä olevassa Hubein maakunnassa alan teollisuutta on runsaasti.Autoteollisuutta analysoiva professori Ferdinand Dudenhöffer Duisburg-Es­senin yliopistosta laskee, että saksalaisten merkkien Kiinan-myynnin arvo on noin 150 miljardia euroa. Saksalaisvalmistajien autoista kolmasosa myydään Kiinassa. Dudenhöfferin mukaan auto­teollisuudessa Kiinaa koskeva riski on suurin saksalaisilla valmistajilla.laskee valmistajien Kiinan-tuotannon liikevaihdon ja voittojen perusteella, että jos tuotanto seisahtuisi kuukauden ajaksi ja vaikutus ulottuisi 20 prosenttiin tuotannosta, se tuottaisi saksalaisvalmistajille 2,52 miljardin euron myynnin menetykset. Yritysten keräämistä voitoista pyyhkiytyisi hänen mukaansa kuukaudessa 302 miljoonaa euroa.Saksalaiset valmistajat eivät ole ainoita koronalle altistuneita valmistajia. Fiat Chrysler, Toyota, Hyundai, Volvo sekä Peugeot- ja Citröen-autoja valmistava PSA ovat kertoneet, että tuotanto voi häiriintyä alihankintaketjujen katkeillessa.Autoteollisuudelle korona tulee todella huonoon aikaan. Menossa on kallis siirtymä sähköautojen aikaan, autoteollisuuden kannattavuus on kärsinyt, autoja valmistetaan kysyntään suhteutettuna liikaa, ja taustalla ylimääräistä häiriötä tuo Yhdysvaltojen nostattama kauppasota.