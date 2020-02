Pääkirjoitus

Saksan vallansiirto siirtyy

julkaisee vuosittain listan maailman sadasta vaikutus­valtaisimmasta ihmisestä. Listan kärki­päähän tuntuu olevan vaikea päästä, jos on nainen tai on noussut vaaleilla valtaan moni­puolue­maassa.Saksan liittokansleri Angela Merkel on sitkeä poikkeus maailman johtajien joukossa. Hän on nainen, joka on päässyt valtaan demokraattisesti ja pysynyt siellä äänestäjien ja vaihtuvien hallituskoalitioiden tuella. Ensimmäisen kerran hän oli Time 100 -listalla jo vuonna 2006.Aivan viime vuosina kärkisijat ovat menneet muille, ja Saksan sisälläkin tiedetään, että Merkelin kausi lähestyy loppuaan. Vallansiirto seuraajalle sai kuitenkin jälleen takapakkia, kun Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkelin seuraaja kristillisdemokraattisen CDU:n puheenjohtajana, kertoi maanantaina luopuvansa kesällä puolueen johdosta. Hän ei myöskään pyri liittokansleriksi.Kramp-Karrenbauerin suosio ja arvovalta ovat rapistuneet. Se kävi ilmi, kun Thüringenin osavaltio sai oikean laidan AfD-puolueen tuella pääministerin.Demokratiat voivat jäädä harvainvaltaisista maista jälkeen nopeassa päätöksenteossa, mutta vallansiirto on kansanvaltaisen järjestelmän ydinosaamista. Nyt taito on päässyt Saksassa rapistumaan.