Pääkirjoitus

Vientiteollisuudessa purkautuu yksi työmarkkinoiden suma, mutta seuraava odottaa jo muilla aloilla

K iky-tunnit

vallinnut patti­tilanne on alkanut purkautua. Tähän asti teollisuuden uudet työehto­sopimukset ovat viivästyneet yksi toisensa perään. Tämän seurauksena valta­kunnan­sovittelija Vuokko Piekkalan toimistoon on kertynyt ruuhkaa, jota voisi entisajan metsä­teollisuuden termein kutsua tukki­sumaksi.Ensimmäinen sopimus – teknologia­teollisuuden työntekijäsopimus – syntyi vasta tämän vuoden puolella, vaikka edellinen sopimus päättyi jo lokakuun ­lopussa. Sen jälkeen tuli pitkä tauko.Suman purkautuminen taisi lähteä kemianteollisuuden sopimuksesta viime viikolla. Viime viikonvaihteen tienoilla syntyi sovintoehdotus sekä teknologiateol­lisuuden toimihenkilöille että paperi­teollisuuden työntekijöille. Ne hyväksyttiin maanantaina.Suurista teollisuudenaloista vain mekaanisessa metsäteollisuudessa – siis sahoilla, vaneritehtailla ja muilla puutuotetehtailla – työtaistelut jatkuvat vielä.Paperiteollisuudestakin kiky-tunnit poistuvat, mutta juhannuksen seisokki lyhenee vastaavasti 24 tuntia.Teollisuudessa yleiseksi linjaksi on muodostunut, että kiky-tunnit poistuvat – tai korvataan jollain muulla – ja palkankorotuksiksi näyttää tulevan 3,3 prosenttia kahdessa vuodessa, tai tarkkaan ot­taen 25 kuukaudessa.Koska korotukset tulevat voimaan vaiheittain, sopimuskauden korotukset ovat itse asiassa hiukan yli 3,3 prosenttia.Vähitellen työmarkkinakierros alkaa siirtyä yksityisille palvelualoille ja toimihenkilökenttään. STTK:laiset toimihenkilöliitto Erto ja ammattiliitto Pro jättivät maanantaina lakkovaroituksen talous­hallintoalalle. Lakko olisi taloushallinto­alan historian ensimmäinen.olivat osa Juha Sipilän (kesk) hallituksen tavoittelemaa tuottavuuden kolmiloikkaa, josta vain kaksi ensimmäistä loikkaa toteutuivat.Työaikaa pidennettiin ilman palkan­lisää, ja työnantajien sosiaaliturvamaksuja siirrettiin työntekijöiden maksettaviksi. Ensimmäisillä loikilla oli määrä raivata yrityksille pelivaraa investointeihin.Kilpailukyky parani, mutta murhe investointien vähyydestä on pysynyt.