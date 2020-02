Pääkirjoitus

Vienti on nyt työmarkkinoiden puolesta vuodeksi turvattu

Meneillään

oleva palkka­neuvottelu­kierros alkoi takkuisesti ja on jatkunut vielä takkuisempana. Valta­kunnan­sovittelijan toimistolla on ollut ruuhkaa.Kaikki eivät sovittelijan apua kaipaa.Ennen lakkoherkkänä liittona tunnettu Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT on mennyt kaikessa hiljaisuudessa sopimaan uuden työehtosopimuksen kumipyöräliikenteeseen. Sopimus on mallia 2+1, eli nyt sovittiin palkat kahdeksi vuodeksi.Kahden ensimmäisen vuoden korotukset ovat yhteensä 3,6 prosenttia, hivenen yli teollisuuden yleisen linjan.AKT:n neuvotteluja helpotti se, että liitto ei mennyt mukaan kilpailukyky­sopimukseen. Sen ei siis tarvinnut tapella ylimääräisiä kiky-tunteja sopimuksistaan pois.Vielä viime vuosikymmenellä ja aiemminkin AKT oli huonomaineinen liitto, joka saattoi halutessaan pysäyttää paitsi tavara- ja henkilöliikenteen myös koko viennin.Tällä kertaa vienti on ilmeisesti vuodeksi turvattu. AKT:n lisäksi myös Merimies-Unioni on sopinut palkankorotukset täksi vuodeksi.AKT:hen kuuluvien ahtaajien sopimus on katkolla vasta ensi tammikuussa.