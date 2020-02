Pääkirjoitus

Ratatöitä saa vielä odottaa, vaikka nopeampien junayhteyksien suunnittelu nyt alkaa

Hallitus

on päässyt kuntien kanssa sopuun järjestelystä, jolla aletaan suunnitella kahta nopeaa raideyhteyttä. Toinen yhteys veisi Turkuun ja toinen Tampereelle. Suunnittelu hoituu kahdessa hankeyhtiössä, joista valtio omistaa 51 prosenttia. Suunniteltujen hankeyhtiöiden perustamista on kommentoitu jo kuin rakennustyöt alkaisivat minä hetkenä hyvänsä ja päätös olisi pitkä askel kohti hiilineutraalia Suomea.Hankeyhtiöiden perustamisesta rakentamiseen on pitkä matka. Varsinaisen rakentamisen rahoituskin on ihan auki. Työn alla tässä vaiheessa on kolme väylää, sillä pohdittavana on kaksi yhteyttä pohjoiseen: kokonaan uusi ja vanhan pääradan kehittäminen Riihimäen ja Tampereen välillä.Yhteenkin väylään tarvittaisiin mukaan yksityistä rahaa, jotta rakentamisen paine ei olisi valtiolle ja kunnille liian suuri.Jos yksityinen raha on väylävalintaa ratkaisemassa, silloin valinnassa painavat rahan tuottotavoitteet. Ne taas edellyttävät sellaista projektia, jossa sijoittaja voisi ottaa riskiä ja saada sen vastapainoksi voittoa. Jos tarjolla on riskitön infraprojekti valtion pikkuapurina, yksityistä rahaa on hankala houkutella mukaan – menipä rata sitten länteen tai pohjoiseen.