Pääkirjoitus

Valtakunnansovittelija saa kaivattua apuvoimaa

Ruuhkautunut

ja lopputalven aikana vielä lisää ruuhkautuva valtakunnansovittelijan toimisto saa lisää apuvoimaa.Hallitus nimitti viime viikolla toimistoon neljännen sivutoimisen sovittelijan valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan avuksi.Tehtävään nimitettiin Leo Suomaa, entinen sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston osastopäällikkö. Hän aloittaa maaliskuun alussa.Tähän asti Piekkalaa ovat sovittelutoimessa avustaneet Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) entinen johtaja Jukka Ahtela, SAK-taustainen Janne Metsämäki sekä Ahvenanmaan työriidoissa Jukka-Pekka Tyni.Valtakunnansovittelijan toimiston ovi on kuluvalla työmarkkinakierroksella käynyt tiuhaan. Se on yksi seuraus siitä, kun EK muutama vuosi sitten lopetti neuvottelut keskitetyistä tuloratkaisuista.Teollisuudesta puuttuvat vielä viimeiset uudet työehtosopimukset. Paino on siirtynyt yksityisille palvelualoille, joiden ensimmäiset sopimukset päättyivät tammikuun lopussa.Viimeistään maaliskuussa alkaa todellinen vääntö kunta-alan sopimuksista.Tämän kierroksen jälkeen olisi aika pohtia parannuksia sovittelutoimeen.