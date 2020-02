Pääkirjoitus

Perussuomalaisten myötätuuli heikentää yhä entisten suurten puolueiden suosiota

kärki­paikka on jo tovin ollut perus­suomalaisilla. Toinen oppositiopuolue kokoomus on kakkosena, mutta selvästi perussuomalaisten takana.Perussuomalaisten kannatuksesta suuri osa tulee niiltä, jotka ennen jättivät ­äänestämättä itselleen sopivan vaihtoehdon puutteen vuoksi.Mutta paljon tulee ääniä myös niiltä, jotka ennen äänestivät Sdp:tä, keskustaa tai kokoomusta. Niiltä, jotka ovat pettyneet vanhaan puolueeseensa.Sdp on menettänyt perussuomalaisille duunariäänestäjiä, keskusta haja-asutusalueiden äänestäjiä ja kokoomus etenkin pienyrittäjiä, kuten taksikuskeja tai muita kuljetusyrittäjiä.Yksikään kolmesta entisestä suuresta puolueesta ei ole osannut vastata perussuomalaisten esittämään haasteeseen. Yritetty kyllä on.Ensimmäisenä perussuomalaisiin alkoi valua demareita, jo Jutta Urpilaisen ollessa Sdp:n puheenjohtaja.Urpilainen yritti reagoida lausumallaan ”maassa maan tavalla”. Taktisen liikkeen teho oli heikko, vaikka retorisesti lausuma olisi sopinut myös Timo Soinin tai Jussi Halla-ahon suuhun.Demarien yritys kaatui yksinkertaiseen logiikkaan: miksi tyytyä kopioon, kun voi saada aidon tavaran?Keskusta on romahtanut kymmenen viime vuoden aikana kahdesti: ensin Mari Kiviniemen pääministerikauden jälkeen ja toisen kerran viime keväänä Juha Sipilän pääministerikauden päätteeksi.Lähes aina pääministeripuolue joutuu vaaleissa kärsimään, mutta viime keväänä keskustasta kuului voimakkaasti, että puolue on hylännyt köyhän asian – siis aateperintönsä, alkiolaisuuden.on kokoomuksen vuoro pähkäillä, miten vastata perussuomalaisten haasteeseen. Tilannetta kärjistää, että punavihreän hallituksen aikana kokoomuksessa puhaltavat oikeistotuulet.Moni kokoomuslainen on avoimesti sitä mieltä, että mieluummin puolue voisi olla hallituksessa perussuomalaisten kanssa kuin punavihreässä koalitiossa.Perussuomalaisten jäljittely ei onnistunut Sdp:ltä. Tuskin se luonnistuu kokoomukselta sen paremmin.