Eurooppa valmistautuu henkisesti Donald Trumpin toiseen presidenttikauteen ja opiskelee itsenäistä toimintaa On käynyt selväksi, että suhde Yhdysvaltoihin on muuttunut pysyvästi. Euroopan on siksi löydettävä itsenäisyytensä turvallisuuspolitiikassa.