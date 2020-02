Pääkirjoitus

Iranin johto yrittää perjantain vaaleissa padota äänestäjien halua muutokseen

Iranissa

I ranin

käydään nyt perjantaina parlamenttivaalit. Joillakin mittareilla ne vastaavat meidän käsitystämme vaaleista. Puolueita on kymmeniä, puolueiden muodostamia pää­ryhmittymiä muutama ja ehdokkaita tuhansia.Sen jälkeen alkaa kuitenkin poikkeuksien lista. Islamilaisessa tasavallassa erilaiset komiteat ja hiukan perustuslakituomioistuinta muistuttava uskonnollinen valvojien neuvosto ovat jo etukäteen tarkastaneet ehdokkaat ja karsineet mielestään epäkelvot pois.Lähes kolmannes nykyisistä kansanedustajista ei päässyt tavoittelemaan uudelleenvalintaa. Muista ehdokkaista listoilta poistettiin yli puolet. Karsintalistalle joutuivat erityisesti maltilliset ja uudistusmieliset ehdokkuuden tavoittelijat. Kun äänestäjien osaksi jää valinta kovan linjan edustajien ja eriasteisten konservatiivien välillä, vaalien tuloksen voidaan sanoa osoittavan tukea maan uskonnolliselle johdolle.Kansalaisten tyytymättömyys on kuitenkin tullut hyvin näkyviin viime kuukausina. Yhdysvaltojen talouspakotteet ovat näkyneet ihmisten arjessa. Monelle viimeinen pisara oli pyrkimys peitellä vallankumouskaartin osuutta ukrainalaisen matkustajakoneen alasampumisessa tammikuussa.Aiempina vuosina protesteja esiintyi pääkaupungin ulkopuolella ja liikkeellä oli työväki. Viime kuukausina asialla ovat olleet teheranilaiset opiskelijat.poliittinen järjestelmä on kaksijakoinen. Äänestäjillä on ajoittain hetkensä, ja esimerkiksi presidentiksi on parikin kertaa noussut varsin maltillinen poliitikko. Varsinainen valta on kuitenkin uskonnollisella johtajalla ja hänen johtamallaan koneistolla.Toistaiseksi myös vallankumouskaarti on ollut uskollinen uskonnolliselle johtajalle, mutta kaartin valta on kasvanut.Iranin nykyjohto tuntuu olevan samanlaisessa tilanteessa kuin monen muun harvainvaltaisen maan johtajat aiemmin. Uudistushalu olisi vain osoitus heikkoudesta. Siksi otetta vallasta pitää kiristää.Iranin yhteiskunnassa tyytymättömyys on lisääntynyt ja paine kattilassa kasvanut. Uskonnollisten johtajien johtopäätös on ollut, että kantta pitää painaa yhä tiukemmin kiinni.