Pääkirjoitus

Se on moro maineelle

Amerikkalainen

sijoittaja Warren Buffett kuvaili maineen merkitystä yrityksille: ”Maineen rakentaminen kestää kaksikymmentä vuotta, mutta sen voi menettää viidessä minuutissa.” Edustajainhuoneen kuulemisessa vuonna 1991 Buffett kertoi ohjeistuksestaan alaisilleen: jos tekonne kestävät kriittisen julkisuuden ja menetätte firman rahaa, minä ymmärrän – mutta jos menetätte vähänkään firman mainetta, minä olen armoton.Tampereen yliopisto on hakenut tyyliä yritysmaailmasta yrityskuvan – tai oikeastaan yliopistokuvan – hallintaan ja sen rakentamiseen. Yliopiston markkinointi puuttui opiskelijajärjestön pila­piirrokseen, joka oli tulkittavissa parodiaksi yliopiston logosta. Yliopisto salasi aiemmin rehtorin hakuprosessin asiakirjat. Viestintäasiantuntijaa yliopisto haki bisnesjargonilla: ”Supervoimasi on harvinainen kombinaatio yksityiskohtien ja suurten linjojen hahmotuskykyä.”Yliopiston brändityö on vaikeaa, sillä omien sitouttaminen ei suju kuin Buffettilla. Parasta brändin rakentamista yliopistoille on toiminta, joka lisää avoimuutta ja sisäistä yhteenkuuluvuutta ja nostaa tutkimuksen sekä opetuksen saavutuksia esille. Aalto ja Itä-Suomen yliopisto näyttävät tässä onnistuvan.