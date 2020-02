Pääkirjoitus

Kesän puoluekokouksista taitaakin tulla aika tylsiä

Oppositiopuolue

kokoomuksen puheen­johtaja Petteri Orpo saattoi olla viime viikon­loppuna huojentunut mies.Hänen haastajikseen ensi kesän puoluekokouksessa veikkaillut kansanedustajat Antti Häkkänen, 35, ja Elina Lepomäki, 38, ilmoittivat kumpikin perjantaina, etteivät pyri puheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa.Häkkäsen ilmoitus ei tarkoittanut sitä, etteikö hän joskus tulevaisuudessa pyrkisi kokoomuksen ykkösjohtajaksi. Hän on nykyisin puolueen varapuheenjohtaja ja haluaa jatkaa tehtävässä.Myös Lepomäki harkitsee vakavasti ehdokkuutta varapuheenjohtajaksi. Nykyisistä varapuheenjohtajista Sanni Grahn-Laasonen luopuu ensi kesänä.Häkkäsen ja Lepomäen luovutettua Orpolle ei näkyisi tulevan haastajaa, vaikka kokoomusväki sitä onkin toivonut.Orpoon ei ole oltu avoimen pettyneitä, vaikka kokoomuksella on vielä tehtävää, jotta se löytää luontevan roolin toiseksi suurimpana oppositiopuolueena – ja mielipidemittausten kakkosena vähän matkaa perussuomalaisten jäljessä.Pikemminkin puheenjohtajavaalia on kaivattu siksi, että sen myötä puolue saisi lisää julkisuutta – ja samalla ehkä lisää kannatusta.Kokoomuksessa puheenjohtajaa ei ole perinteisesti haastettu, jos puheenjohtaja haluaa jatkaa ja on pärjännyt tehtävässään riittävän hyvin.Viimeksi puheenjohtajan paikalta syrjäytettiin Alexander Stubb. Syrjäyttäjänä oli Orpo.olla, että Häkkänen harkitsi vakavasti puheenjohtajakisaan mukaan lähtemistä. Yhtä hyvin saattaa olla, että hän oli jonkin ­aikaa harkitsevinaan, jotta nimi jäisi paremmin mieleen. Kokoomuslaiset on nyt totutettu ajatukseen, että Häkkänen voisi hyvin olla puolueen puheenjohtaja.Henkilövalintojen puolesta kaikkien kolmen perinteisen suuren puolueen puoluekokouksista taitaa tulla varsin tylsiä. Kukaan ei ole ilmoittautunut haastamaan keskustan puheenjohtajaa Katri Kulmunia.Vain Sdp:n puheenjohtaja vaihtuu varmasti, kun Antti Rinne tekee tilaa Sanna Marinille.