Koronaviruksen vaikutuksia vastaan voi toimia poistamalla epävarmuutta

vaikutuksia on tähän saakka arvioitu ”siivuittain” ja ylhäältä alaspäin – kansaa tyynnytellen. On pohdittu, millainen kansan­terveyden uhka virus on eri maissa ja kuinka toden­näköisesti se leviää kaikkialle maailmassa. Samoin on laskeskeltu, miten asia vaikuttaa auto­teollisuuteen, Kiinan talouteen ja maailman­kauppaan. Arvioitavana on ollut myös, millaiset vaikutukset taudilla on Kiinan yhteis­kunnalliseen vakauteen.Pohdinnoissa ja tiedotuksessa olisi jo aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jotta epävarmuus vähentyisi.Nämä eri elämänalojen siivut nojaavat toisiinsa, ja koronavirus voi kaataa ne toistensa päälle. Silloin syntyy itseään vahvistava kierre, jossa liikuttavana voimana on epävarmuus. Enteitä tästä havaittiin maanantaina, kun pörssikurssit luisuivat lähes kaikkialla maailmassa.Ilmiössä ei ollut kyse mistään järkiperäisestä punninnasta, sillä sijoittajille ja yrityksille tärkeää on se, mitä tapahtuu lähivuosien aikana taloudessa – silloin, kun tämä epidemia on enää muisto. Kun epidemian kokonaisvaikutuksia esimerkiksi globaalin talouden tuotantoketjuihin ei tiedetä eikä edes kunnolla pohdita, epävarmuus luo paniikkia.Maanantaina äkkiliikkeitä pörssissä ­aiheutti tieto, jonka mukaan uusia sairaustapauksia on havaittu Italiassa ja epidemia on aktiivinen Etelä-Koreassa.oli kyse epävarmuuden äkillisestä kasvusta, tunteesta. Ei koronavirus maanantaina muuttunut sen tappavammaksi kuin se oli sunnuntaina, mutta markkinoilla ei tiedetä, millaisiin ketjureaktioihin ja äkkipäätöksiin tilanne johtaa.Miten muut sijoittajat reagoivat? Ja johtaako Italiassa havaittu sairaus­tapausten kasvu jonkinlaisiin matkustus­rajoituksiin EU:ssa?Lähipäivinä nähdään, leviääkö epidemia maailmanlaajuiseksi. Jos näin käy, on aika muuttaa ihmiset ja yritykset yleisöstä osallisiksi.Silloin pitää pohtia, miten taudin leviäminen hidastuu, ja miten viruksen sekä sen vastatoimien aiheuttamat haitat sekä terveydenhuollolle että taloudelle minimoidaan. Ehkä epävarmuuskin hieman vähentyisi.