Palvikinkkua saa vastedeskin valmistaa Suomessa

komissiolta on kuulunut hyviä uutisia suomalaisille: monen aamiaispöytään kuuluvaa palvikinkkua saa jatkossakin valmistaa.Komissio myönsi perjantaina Suomelle pysyvän poikkeusluvan valmistaa perinteisesti savustettuja liha- ja kalatuotteita. Kolme viime vuotta poikkeuslupa on ­ollut määräaikainen.Saunapalvista oli tulla ongelma, koska EU tiukensi asetusta elintarvikkeiden sallituista pah-yhdisteiden enimmäismääristä. Lyhenne pah tulee sanoista polysykliset aromaattiset hiilivedyt. Niitä syntyy, kun lihaa tai kalaa kypsennetään savussa, hiilloksella tai avotulella. Liikaa nautittuina sellaiset hiilivedyt voivat aiheuttaa syöpää.Poikkeusluvan ehtona on, että pah-pitoisuuksien raja-arvoja seurataan säännöllisesti. Palvituotteita ei saa myöskään viedä muihin maihin.Saunapalville yritetään myös saada EU-suojattu maantieteellinen merkintä.Määritelmän mukaan saunapalvikinkkua on savustettu leppäpuulla savu­saunassa vähintään 12 tuntia.Nykyisin palvaaminen tosin taidetaan hoitaa enimmäkseen muuten kuin perinteisellä tavalla. Suurten lihatalojen palvituotteita ei kypsytetä savusaunoissa.