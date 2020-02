Pääkirjoitus

Helsinki pyrkii näyttävästi irti kivihiilen käytöstä lämmityksessä

on Helsingille iso ja kiusallinen ongelma. Edelleen yli puolet kaupungin kaukolämmöstä tuotetaan kivihiilellä, jonka käyttö pitäisi lain mukaan lopettaa koko maassa vuonna 2029.Kaupungin energiayhtiö Helen etsii kuumeisesti korvaavia vaihtoehtoja muun muassa lämpöpumpuista.Kaupunki haluaisi kääntää mainehaittansa näyttävästi mainehyödyksi. Torstaina alkoi kansainvälinen haastekilpailu Helsinki Energy Challenge, jossa kaupunki lupaa miljoona euroa sille, joka keksii hiilen polttamiselle kestävän vaihtoehdon. Tulokset ovat selvillä loppuvuonna.Helsinki pyrkii hiilineutraaliksi samassa aikataulussa kuin koko maa hallitus­ohjelman mukaan. Hiilinielujen ja päästöjen pitäisi olla yhtä suuret vuoteen 2035 mennessä. Tavoite vaatii isoja muutoksia varsinkin energiantuotannossa.Helsingin hiilidioksidipäästöistä yli puolet tulee rakennusten lämmityksestä. Koko maan mittakaavassa kaukolämpö on suurimpia yksittäisiä päästölähteitä. Suomessa tuotetusta kaukolämmöstä noin viidennes tuotetaan Helsingissä.Sähköntuotannossa on jo paljon päästöttömiä vaihtoehtoja, mutta lämmityksessä niitä vasta etsitään.Kivihiiltä korvataan monessa kau­pungissa biomassan poltolla. Helsingissäkin se on yksi osaratkaisu mutta väliaikainen, koska biomassan poltto on vain laskennallisesti hiilidioksidipäästötöntä.torjunta vaatii uusia teknologisia ratkaisuja, joita ei synny ilman edelläkävijöitä. Ratkaisuja syntyy vain siellä, missä on rahaa ja osaamista. Kaupungeilla voi olla isokin rooli keksintöjen synnyttämisessä, sillä niillä on konkreettinen tarve saada tekoja aikaan.Helsingillä on näyttöjä päästöjen vähentämisestä, sillä asukasta kohti lasketut päästöt ovat vähentyneet 44 prosenttia vuodesta 1990.Helsingin virittämä kilpailu on tiettävästi ensimmäinen laatuaan. Tulokset kiinnostavat maailmalla. Muun muassa Toronto, Vancouver, Amsterdam ja Leeds ovat ilmoittautuneet kilpailun tukijoiksi ja haluavat hyödyntää tuloksia. Vaikka tulokset jäisivät vajaiksi, kaupunki voi silti sanoa yrittäneensä tehdä jotain.