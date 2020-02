Pääkirjoitus

koulutettujen Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ilmoitti tiistaina, että hän on valmis jatkamaan järjestön johdossa seuraavankin nelivuotiskauden.Puheenjohtaja valitaan toukokuun liittokokouksessa. Kilpailevia ehdokkaita ei ole toistaiseksi ilmaantunut.Mikäli Fjäder valitaan, hänestä tulee ylivoimaisesti pitkäaikaisin Akavan puheenjohtaja. Edeltäjistä Raimo Lehtinen toimi puheenjohtajana yhdeksän vuotta.Fjäder on pontevasti pyrkinyt korottamaan Akavan profiilia yhteiskunnallisena keskustelijana. Fjäderin aikana Akava on kasvanut yli 600 000 jäsenen järjestöksi. Se on ohittanut jäsenmäärässä toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n.Suurin selittäjä jäsenmäärän kasvulle näinä vuosina on suomalaisten koulutustason paraneminen ja yhteiskunnan toimihenkilöistyminen.Samalla korkeasti koulutettujen ammatit ovat proletarisoituneet niin, että ammattiliittoon kuuluminen koetaan luontevaksi. Harva akavalainen liitto on enää entisenlainen herrojen keskustelukerho.Myös akavalaisilla aloilla kaivataan nykyisin ammatillista edunvalvontaa. Edunvalvonnan otteet näkynevät maaliskuussa, kun muun muassa opettajien työehtoneuvottelut pääsevät kunnolla käyntiin.