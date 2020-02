Pääkirjoitus

Käyttöjärjestelmiä tekevät yritykset, ei ”Eurooppa”

Kyberuhkista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

K

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ja niiden torjunnasta on tullut demokraattisille markkinatalousvaltioille hankala tehtävä.Tietoturvan ongelmat voivat johtaa siihen, että valtion turvallisuuden kannalta olennaista ja salaista tietoa karkaa vääriin käsiin. Pahimmillaan kyberhyökkäyksillä lamautetaan yhteiskuntia. Valtioilla on siis intressinsä tälläkin elämänalueella.Mutta tietotekniikkaa ja -verkkoja valmistavat yhtiöt ovat lännessä yksityisiä yrityksiä – eivät valtioiden käskyläisiä ja apureita, kuten autoritaarisissa maissa. Venäjä on hahmotellut omaa kansallista nettiä ja mobiilikäyttöjärjestelmää.Mutta jotain tarttis tehrä demokratioissakin. Kun Yhdysvallat alkoi häätää kiinalaista verkkovalmistajaa Huaweita pois Amerikan 5g-projekteista, oikeusministeri William Barr ehdotti, että Yhdysvallat hankkisi omaa osaamista hankkimalla Nokian tai Ericssonin omistukseensa.Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) ehdotti tiistaina, että Eurooppa rakentaisi kyberomavaraisuuttaan kehittämällä eurooppalaisen käyttöjärjestelmän ja www-selaimen. Idean iso ongelma on se, että ”Eurooppa” ei sellaista tee, vaan eurooppalaiset yritykset tekevät – jos tekevät. Ne ehkä tekevät, jos tuotteelle on markkinaehtoista kysyntää.ysynnän määrittelee se, millaisen ekosysteemin keskellä selaimet ja käyttöjärjestelmät toimivat. Kun monen länsieurooppalaisen matkapuhelimessa on jo Applen iOS tai Googlen Android ja niihin kytkeytyneitä palveluita, käyttäjät eivät vaihda ”eurooppalaiseen järjestelmään” kansallisen tietoturvan nimissä. Kun oletus on, että he eivät vaihda, kysyntää ei synny uuteen järjestelmään nivoutuville palveluille – eikä lopulta koko järjestelmällekään.Kun kansallisessa politiikassa tai Euroopan unionissa pohditaan eurooppalaisen tietotekniikan, eurooppalaisen tekoälyn, pilvipalveluiden tai Euroopan tietoturvan kehittämistä, paras lääke on hidasvaikutteinen. Jos luottaa eurooppalaisiin yrityksiin näissä teemoissa enemmän kuin esimerkiksi amerikkalaisiin tai kiinalaisiin, Euroopan on huolehdittava siitä, että kansalliset rajat ja erilaiset kansalliset standardit eivät haittaa eurooppalaisten yritysten kasvua ja kilpailukykyä.