Turkilla on Syyrian sotaa pakenevissa vahva kiristysase

Reuters välitti perjantaina uutisen, joka todennäköisesti otettiin huolestuneina vastaan eri puolilla Eurooppaa. Vahvistamattoman tiedon mukaan turkkilainen viranomainen olisi tiedottanut, ettei Turkki enää estäisi sen alueella olevia pakolaisia siirtymästä Eurooppaan.Turkissa on arviolta lähes neljä miljoonaa pakolaista, joista suurin osa on syyrialaisia. Neljä vuotta sitten Euroopan unioni solmi Turkin kanssa sopimuksen, jonka mukaan Turkki estää näiden tulon Eurooppaan. Taustalla oli vuoden 2015 suuri turvapaikanhakijoiden määrä, joka yllätti monet Euroopan maat.Yhdeksän vuotta jatkunut Syyrian sisällissota on edennyt uuteen vaiheeseen maan luoteisosassa Idlibin maakunnassa, jossa arviolta liki miljoona siviiliä etsii turvaa. Siviilit pakenevat Turkin rajan tuntumaan, mutta raja on kiinni.Taisteluiden osapuolina ovat Syyrian hallinto Venäjän ja Iranin tukemana sekä hallintoa vastustavat kapinalliset Turkin avustuksella. Vaikka Euroopan unioni ei ole osallisena taisteluissa, sodan seuraukset tuntuvat myös Euroopassa.EU ei voi toimettomana seurata kasvavaa inhimillistä hätää sen naapurissa. Pakolaissopimus on Turkille väline, jolla se voi halutessaan kiristää EU-maita.