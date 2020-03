Pääkirjoitus

Mielipidekysely hallituksen onnistumisesta kertoo politiikan polarisaatiosta

Helsingin Sanomat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

K

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

teetti Kantar TNS:llä laajan kyselyn kansalaisten arvioista siitä, mitä kansalaiset ajattelevat pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen pärjäämisestä.Kokonaiskuva on ainakin vielä enemmän myönteinen. Useampi kuin kaksi viidestä on sitä mieltä, että hallitus on onnistunut työssään erittäin hyvin tai ainakin melko hyvin.Joka neljännen mielestä hallitus on onnistunut melko huonosti tai erittäin huonosti. Niin ikään joka neljäs suhtautuu hallituksen tähänastiseen työhön neutraalisti.Hallituksen suosio sekä omien edustajien että äänestäjien joukossa on yleensäkin suurinta hallituksen alkutaipaleella. Niin kävi myös edellisen vaalikauden Juha Sipilän (kesk) porvarihallitukselle.Nykyisessä hallituskoalitiossa osa keskustalaisista tosin kipuilee vieläkin sitä, onko keskusta tällä vaalikaudella mennyt vain maineenkiillottajaksi punavihreään hallitukseen.Keskustan kannattajistakin enemmistö on ollut tyytyväinen hallitukseen.Kun tarkastelee osakysymysten graafisia esityksiä, joka kerta toistuu suunnilleen sama kuvio: kansalaisten enemmistö on ollut suhteellisen tyytyväistä Marinin hallituksen toimintaan.un vastaajia jaotellaan osiin, löytyy kolme väestöryhmää, jotka poikkeavat muista: kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat ovat muita kriittisempiä suhtautumisessaan kaikkeen Marinin hallituksen tekemiseen.Kolmas ryhmä koostuu niistä, jotka ovat arvomaailmaltaan oikealla. Ryhmässä on todennäköisesti samoja ihmisiä kuin kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajissa.Perussuomalaiset ja kokoomus ovat suurimmat oppositiopuolueet. Myös arvokonservatiivinen kristillisdemokraatit on oppositiossa.Marinin hallitus aloitti vasta joulukuussa, joten kovin monia näyttöjä sillä ei vielä ole kumpaankaan suuntaan.Enemmän kuin hallituksen onnistumisesta kysely kertoneekin äänestäjistä: osan mielestä Marinin hallitus on jo lähtökohtaisesti tuomittu epäonnistumaan.