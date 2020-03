Pääkirjoitus

Ennenaikaisten parlamenttivaalien kierre jatkuu Israelissa

voi arvostella Israelin politiikkaa monesta syystä, mutta Israel on yhä myönteinen poikkeus Lähi-idässä: maassa on demokratia, jossa valta jaetaan kovan kisan jälkeen vaaliuurnilla.Käytäntö on kuitenkin viime aikoina ollut monimutkaisempaa kuin teoria. Viime vuonna Israelissa järjestettiin parlamenttivaalit huhtikuussa ja syyskuussa, ja nyt maanantaina ovat vuorossa jo kolmannet vaalit vuoden sisään.Kahdella edellisellä kerralla tuloksena on ollut pattitilanne. Toimivaa enemmistöä ei ole löytynyt nykyisen pääministerin Benjamin Netanjahun eikä oppositiojohtaja Benny Gantzin johtamalle hallitukselle.Edellisten vaalien jälkeen Netanjahu ehdotti jo yhteishallitusta ja vuorottelua pääministerin paikalla, mutta sillä ehdolla, että hän pääsee aloittamaan.Syyksi arvellaan sitä, että pääministerin paikalla Netanjahu olisi suojatummassa asemassa lähestyvän korruptio-oikeudenkäyntinsä aikana.Poliittiset erot eivät lopulta ole niin suuria kuin värikkäästä israelilaisesta retoriikasta voisi päätellä. Ongelman ytimessä on Netanjahun ristiriitainen persoona. Hän ei aio luovuttaa, joten seuraavia vaaleja on jo kaavailtu alkusyksyyn.