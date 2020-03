Joskus asiat ovat siten, miltä näyttää. Nyt näyttää siltä, että energia­yhtiö Fortum erkani Suomen hallituksen ja Euroopan unionin ilmasto­tavoitteista Uniper-kaupassaan – investoidessaan myös hiili­voimaan. Jos tältä näyttää, yhtiö saa vastaansa kansalais­liikkeiden vasta­lauseiden vyöryn ja toimitus­johtaja lähtee, lähtö näyttää ajo­lähdöltä.

Pekka Lundmarkin siirtyminen Nokian toimitusjohtajaksi ei todellisuudessa vastaa näitä näkyjä. Ennemminkin Nokian toimitusjohtajalle Rajeev ­Surille tuli ajolähtö sen vuoksi, että Nokia on jäänyt kilpailijoistaan jälkeen, kun maailma on siirtynyt 5g-maailmaan.

Jos unohtaa yritysmaineeseen vaikuttavat tekijät ja katsoo kahden yhtiön viime vuosien ratkaisuja pelkästään taloudellisessa mielessä, Fortumin toiminta näkyy olleen pätevämpää kuin Nokian.

Vaikka pomot vaihtuvat, yhtiöt jäävät. Fortum jää etsimään uutta toimitusjohtajaa tilanteessa, jossa yhtiö on kovassa vastatuulessa ja keskellä suuren strategisen siirtonsa sulattelua. Nokia on samanlaisessa vaiheessa, mutta sillä on vetäjä.

Fortumin uuden johtajan valitseminen ei tule olemaan helppoa. Valtio-omistajan pitää helpottaa tätä valintaa tekemällä lopulta selväksi, mitä se energiayhtiön strategialta odottaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.