Torstai on se päivä viikosta, jolloin kansan­edustajat osallistuvat eduskunnan työhön oikein poikkeuksellisen runsas­lukuisina. Torstaisin pidetään hallituksen suullinen kysely­tunti, joka televisioidaan.

Kyselytunnilla esiintyminen onkin edustajalle oiva tapa osoittaa työnantajille eli äänestäjille, että täällä ollaan, täydessä työn touhussa.

Takavuosina iltapäivälehdillä oli tapana pitää lukua edustajien läsnä- ja poissaoloista täysistunnoissa.

Paljon poissa olleiden edustajien vakio­vastaus kuului, että valiokunnissa se kansanedustajan varsinainen työ eli lakien säätäminen tapahtuu.

Puheenvuoron saaminen kyselytunnilla vastaa edustajalle näkyvyysarvoltaan ehkä suurehkoa lehti-ilmoitusta. Myös ministeriaitiossa on usein ahdasta.

Sen sijaan ministereiden läsnäolo muissa täysistunnoissa on ilmeisesti jättänyt eduskunnan mielestä toivomisen varaa. Niin voisi päätellä siitä, että eduskunnan puhemiesneuvosto antoi pari viikkoa sitten menettelytapaohjeen ministereiden läsnäolosta täysistunnoissa.

Jokaiselle ministerille on toivottavasti selvää, että ministeri on täysistunnossa paikalla, kun hänen hallinnonalansa lakiesitys on lähetekeskustelussa.

Vastikään on ollut puhetta kansanedustajan työn kiireisyydestä. Ministerit vasta kiireisiä ovatkin. EU-jäsenyyden myötä matkat ministerineuvostoihin Brysseliin ovat tulleet osaksi ohjelmaa. Ministerin kiireiden ja eduskunnan aikataulussa riittää usein soviteltavaa.

Puhemiesneuvoston ohjeessa voi nähdä myös valtioelinten välistä symboliikkaa. Eduskunta on valtioelimistä ykkönen. Se säätää lait. Hallitus – siis koko suuri valtion­hallinto – vain valmistelee lakiesitykset ja toimeenpanee säädetyt lait.

Valtioelinten marssijärjestys käy ilmi perustuslaista: valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Hallituksen tulee nauttia eduskunnan – tai siis sen enemmistön – luottamusta, ei toisinpäin.

Entinen presidentti Urho Kekkonen käytti tähänkin sopivaa lausahdusta: ”Talo elää tavallaan, vieras käypi ajallaan.”

