Väestönkasvu on viime vuosina keskittynyt yhä selvemmin suuriin kaupunkeihin. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat saaneet pienen suomalaisen kaupungin verran uusia asukkaita joka vuosi.

Vaikka Helsingin ja pääkaupunkiseudun kasvu näyttää Suomen mittakaavassa nopealta, Helsingin kaupunginkanslian tutkimusyksikön keräämien tilastojen mukaan moni Euroopan pääkaupunki on kasvanut vielä nopeammin kymmenen viime vuoden aikana.

Esimerkiksi Pohjoismaiden pääkaupungit Kööpenhamina, Oslo ja Tukholma ovat kasvaneet Helsinkiä nopeammin, kun katsotaan väkiluvun muutosta prosentteina vuosina 2008–2018.

Muuttovoitto selittää suurimman osan väestönkasvusta sekä Helsingissä että useimmissa muissa Euroopan pääkaupungeissa.

Muuttajista suuri osa on ulkomaalaistaustaisia, minkä seurauksena Euroopan pääkaupungit kansainvälistyvät nopeasti. Helsingissä ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä kasvoi runsaasta 10 prosentista noin 16 prosenttiin vuosina 2010–2018.

Tästä huolimatta Helsingissä ulkomaalaistaustaisten osuus on pienempi kuin esimerkiksi Tukholmassa, missä ryhmään kuuluu joka kolmas.

Uudenmaan alue sijoittuu Euroopan tilastoviranomaisen Eurostatin tilastoissa EU-maiden alueiden vertailussa ylimpään kymmenykseen, kun katsotaan ostovoimakorjattua bruttokansantuotetta asukasta kohden. Talouskasvu vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen on ollut kuitenkin Uudellamaalla kuten muuallakin Suomessa selvästi hitaampaa kuin monilla muilla pääkaupunkialueilla EU-maissa.

Uusimaa on myös jäänyt muista pääkaupunkialueista jälkeen, kun katsotaan korkeasti koulutettujen osuuden kasvua. Kansainvälinen kilpailu koulutetuista osaajista on kiristynyt, eikä Helsinki näy menestyvän kisassa ainakaan yhtä hyvin kuin Kööpenhamina tai Tukholma.

Eurostatin kyselyn mukaan tyytyväisyys Helsingissä asumiseen on Euroopan huipputasoa, mutta kohtuuhintaisten asuntojen puute on suuri ongelma. Asumisen ongelmat on koettu suuremmiksi vain Tukholmassa ja Pariisissa.

