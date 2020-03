Yhteiskunnassa on monimutkaisia ongelmia, joihin aika ajoin etsitään yksinkertaisia ratkaisuja. Esimerkiksi työllisyyden hoitoon on haettu mallia milloin Tanskasta ja milloin Uudesta-Seelannista. Työttömyyden torjunta on kuitenkin vaikea ja alati muotoaan muuttava tehtävä. Jokainen työtön on yksilö, eikä yksi malli auta kaikkia.

Huoli lapsista ja nuorista on toinen kesto-ongelma, sillä kasvavan nuoren elämään liittyy jo luonnostaan paljon kuohuntaa ja sen takia riskikäyttäytymistä. Nuorten päihdekokeiluja pitää tarkkailla ja rajoittaa, mutta ongelma on jossain määrin aina keskuudessamme.

Viime vuosina Islanti on saanut paljon julkisuutta tarttumalla nuorten häiriökäyttäytymiseen. Islannissa on muun muassa sovittu yhteisistä kotiintuloajoista sekä panostettu nuorten harrastuksiin. Islannin malli on saanut paljon huomiota myös Suomessa.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sekä nuorisotutkijat Tomi Kiilakoski ja Mikko Salasuo kävivät perehtymässä Islannin malliin ja totesivat, ettei sekään ole täydellinen (HS 6.3.).

Heidän havaintonsa muistuttavat, että monimutkaisiin ongelmiin ei yleensä löydy ratkaisuja kopioimalla niitä muista maista.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.