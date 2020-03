Mitä pitemmälle hyvinvointivaltio on kehittynyt, sitä enemmän on syntynyt erilaisia julkisia palveluja ja etuuksia. Kokonaisuus alkaa olla niin iso ja monimutkainen, ettei sitä hallitse kukaan. Samalla on käynyt ilmi, että turvaverkko ei aina tavoitakaan eniten apua tarvitsevia.