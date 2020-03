Taloutta koskevien kriisien aikana laaditaan skenaarioita: arvioita siitä, mitä tapahtuu, jos tämä tai tuo oletus toteutuu. Yleensä synkimmät versiot eivät toteudu.

Euroopan velkakriisin aikaan tehtiin tuomiopäivän oletuksia. Talousnobelisti Paul Krugman kertoi vuonna 2012, että Kreikalle suunniteltu apuohjelma ei toimi, joten Kreikka jättää euron ja Italiaan sekä Espanjaan iskee pääomapako – mikä johtaisi euron hajoamiseen.

Koronaepidemia on muuttunut velkakriisiäkin vaikeammin käsiteltäväksi skenaarioiden rakentajille. Kysyntä ja tarjonta putoavat yhtä aikaa, ja epidemian suorat sekä epäsuorat vaikutukset tulevat todella yllättäviä väyliä pitkin.

Jos tällä kertaa haluaa löytää tummia sävyjä koronavirusskenaarioista, silloin kannattaa hakea synkimpiä arvioita nimenomaan Kiinan kehityksestä.

Pankkiiriliike Nomura tarjoaa yhden esimerkin. Nomuran perusura Kiinan tämän vuoden kasvulle on, että ensimmäinen neljännes menee nollille ja koko vuosi kerryttää viiden prosentin kasvun. Jos epidemia ei pysähdy, uusia tapauksia löytyy vain kohtuullisesti ja karanteenipäätöksiä tehdään, vuosikasvu jää alle viiden prosentin. Pahin visio on se, että epidemian toinen aalto on ensimmäisen vahvuinen. Silloin Kiina päätyy enää alle neljän prosentin kasvuun tänä vuonna.

Neljän prosentin kasvu on monelle läntiselle demokratialle tavoittamaton haave. Kiinalaiset pystyvät lukemiin, vaikka osa tehtaista on kiinni ja työntekijät koronakaranteenissa. Mikä on siis ongelma?

Ongelma kumpuaa siitä, että Kiinan taloudessa on toinen viritys kuin länsimaiden taloudessa. Kiinan rahoitusjärjestelmässä on sisällä runsaasti huonoja luottoja. Monet yrityksistä pystyvät hoitamaan luottonsa vain, jos kysyntä hohkaa kuumana. Pienikin hidastus kasvussa alkaa kaataa dominopalikoita toistensa päälle. Ja Kiina on valtava dominopalikka maailmantaloudessa.

Lohdullinen piirre skenaarioissa on, että synkimmät versiot aliarvioivat inhimillisen sitkeyden. Euro ei kaatunut, koska se haluttiin pelastaa. Maailmantalous ei epidemiasta tai Kiinan horjahduksesta kaadu, mutta lähiviikot ovat myrskyisiä.

