Lasten sairauskuluvakuutusten määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Toissa vuonna jo lähes joka toisella alle 18-vuotiaalla oli vakuutus, vaikka alaikäisillä on oikeus maksuttomaan julkiseen terveydenhuoltoon.

Perheitä ei voi moittia, jos he haluavat turvata lapselleen nopean reitin lääkärin vastaanotolle. Sairastuneelle lapselle kuitenkin löytyy varsin nopeasti aika lääkärille myös useimmissa terveyskeskuksissa, mutta mielikuva voi olla toisenlainen.

Suomessa kansa on huolestuttavasti jakautumassa terveydenhuollon eri palveluihin. Vastaavaa kehitystä ei ole havaittavissa muissa Pohjoismaissa. Yksi keskeinen syy tähän suuntaukseen on poliittisen järjestelmän epäonnistuminen sote-uudistuksessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on jo vuosia sitten todettu välttämättömäksi, mutta toteutus on kaatunut toistuvasti eduskunnassa. Palvelujen kehittäminen on monin paikoin jumissa jatkuvan epävarmuuden vuoksi.

Epävarmuus alkaa nakertaa kansalaisten luottamusta hyvinvointivaltion ajatukseen, että apua saa kehdosta hautaan. Luottamuksen rapautumisella voi olla kauaskantoisia seurauksia, joista vastuun kantavat poliittiset päättäjät.

