Helsingin asuntojen hintatilastoista näkee hyvin, mitkä alueet ovat nousussa. Näissä vertailuissa esimerkiksi Vallila on parantanut nopeasti suhteellista asemaansa. Syy on helppo ymmärtää. Sijainti ja liikenneyhteydet ovat hyviä, ja kaupunginosalla on oma luonteensa.

Ei ole ihme, että odotukset ovat kovat myös Vallilan teollisuusalueen – tai kaupungin hallintokielellä ”toimitila-alueen” – suunnittelussa. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee suunnitteluperiaatteita kokouksessaan tiistaina.

Peruskysymys on, miten alueelle saataisiin lisää elämää ja samaan aikaan alkuperäistä rakennuskantaa ei liikaa purettaisi.

Ajatus täydennysrakentamisesta lisäkerrosten avulla on kannatettava. Korotusosat toisivat alueelle asukkaita. Kysyntää on, ja asukkaita tarvitaan myös palvelujen asiakkaiksi.

Katunäkymät pysyisivät lähes ennallaan, eikä omaleimaisuus vaarantuisi.

Suomessa suhtautuminen vanhoihin rakennuksiin on usein mustavalkoista. Joko ne jyrätään kokonaan alta pois, tai sitten niissä ei saa muuttaa mitään.

Ajatteluun tarvitaan myös harmaan sävyjä tai mieluummin monia uusia värejä.

