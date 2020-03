Euroopassa on näinä aikoina kaksi puheenaihetta yli muiden. Ensimmäinen on koronaviruksen aiheuttama epidemia, joka leviää nyt nopeasti Euroopassa, kun taas viruksen lähtömaassa Kiinassa tapausten määrän kasvu on hiipumaan päin.

Toinen on siirtolais- ja pakolaistilanne Turkin ja Kreikan rajalla. Euroopassa pelätään vuoden 2015 tapahtumien kaltaista ketjureaktiota Lähi-idästä Turkin kautta Eurooppaan. Toistaiseksi tapahtumat eivät ole toistuneet, sillä Kreikan viranomaiset ovat pysäyttäneet ihmiset rajalle, kuten uutisista on nähty.