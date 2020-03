Keskusrikospoliisi epäilee, että Suomessa asuva mies on tehnyt murhia ja värvännyt lapsisotilaita Liberiassa maan sisällissodan aikaan vuosina 1999–2003. Asia tuli nyt esiin, koska tätä Sierra Leonen kansalaista vaaditaan torstaina vangittavaksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Epäilyt ovat vakavia, ja ne nostavat hetkeksi huomion kohteeksi julmuudet, jotka ovat todennäköisesti useimmilta suomalaisilta jo unohtuneet, jos niihin edes on kiinnitetty täällä erityistä huomiota.

Prosessissa on kuitenkin tulevaisuutta ajatellen myös hyviä puolia. Vaikka kyse on ajallisesti ja maantieteellisesti kaukaisista asioista, epäiltyjä rikoksia selvitetään. Asuminen toisella mantereella ja ajan kuluminen eivät suojaa tutkinnalta.

Epäiltyjen rikosten tutkinnalla ja niistä mahdollisesti langetettavilla rangaistuksilla on kaksi ulottuvuutta. Prosessi käydään läpi, koska jotain pahaa on tapahtunut. Tavoitteena on kuitenkin myös se, että aiempaa harvempi ryhtyisi pahoihin tekoihin.

Mahdollinen päätyminen oikeusistuimen eteen toisella mantereella joskus tulevaisuudessa ei varmaankaan saa kaikkia harkitsemaan etukäteen tekojaan, mutta jokainen vältetty murhenäytelmä on askel parempaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.