Suomalaiset ovat viime päivinä tulleet ymmärrettävästi yhä huolestuneemmiksi koronaviruspandemian leviämisestä. Näihin asti monelle on kuitenkin ollut vaikeaa hahmottaa, millä tavalla Suomi valtiona ja yhteiskuntana vastaa tähän uhkaan.

Uutisjutuissa on haastateltu asiantuntijoita ja viranomaisia. Kansalaisten äänestäjinä valitsemat ylimmät päättäjät ovat omissa vastauksissaan viitanneet ahkerasti näihin asiantuntijatahoihin.

Vastauksesta syntyy helposti ristiriitaisia tulkintoja. On selvää, että tarttuvien tautien leviämisen ja tehokkaiden torjuntakeinojen paras osaaminen on niillä, jotka ovat pitkään ja huolellisesti perehtyneet aiheeseen.

Sekin on selvää, että koska koronaviruksen ja sen aiheuttaman taudin tuntemus on vielä tuoretta ja monin osin puutteellista, vastaukset eivät voi olla ehdottomia. Tiedon taso paranee päivä päivältä.

Samalla kuitenkin tilanne on näyttänyt usein siltä, että keskeiset päättäjät menevät piiloon viranomaisten selän taakse. Se on sekä vastuunkannon että yleisen henkisen ilmapiirin kannalta väärä viesti.

Vastuu siitä, että suomalaisten terveydestä ja turvallisuudesta huolehditaan, kuuluu ylimmille poliittisille päättäjille, tässä tapauksessa valtioneuvostolle.

Sen pitää kylmäpäisesti huolehtia siitä, että parhaaseen tietoon tukeutuen ryhdytään tarpeellisiin ja oikea-aikaisiin toimenpiteisiin ja että siihen on riittävät resurssit. Nyt tarvitaan vastuunottoa ja kansalaisten huoliin vastaamista, mutta ei silti huutoäänestyksiä.

Hallituksen torstainen ulostulo oli aiheellinen ja välttämätön. Nyt pandemian torjunta sai asianmukaiset kasvot. Torstaina hallitus ja pääministeri Sanna Marin (sd) olivat selkeitä ja ymmärrettäviä. Nyt on kyse asiasta, joka nousee päivänpoliittisten nokittelujen yläpuolelle.

Näkyvin keino leviämisen hillintään oli suurehkojen yleisötilaisuuksien rajoittaminen. Muodollisesti kyse oli suosituksesta, mutta se kaikella todennäköisyydellä toteutuu.

Kiistely siitä, olivatko toimenpiteet juuri oikeita ja oikein ajoitettuja, varmasti jatkuu, mutta se on ymmärrettävää. On vaikea hahmottaa ajatusta, että nyt torjunnan kohteena on tarttuva tauti, johon ihmisillä ei ole omakohtaisen sairastamisen tai rokotuksen kautta hankittua immuniteettia.

Siksi on todennäköistä, että suuri osa suomalaisistakin sairastuu, ennen kuin taudin eteneminen hidastuu. Mitä hallitumpaa tapausten määrän kasvu on, sitä parempi.

Ei siis ole realistista toivoa, että taudin leviäminen pysähtyisi nopeasti ja kokonaan. Sen sijaan on tärkeää huolehtia siitä, että riskiryhmiin kuuluvat saavat parhaan suojan ja että terveydenhuoltojärjestelmän toiminta turvataan.

Näihin asioihin tarvitaan koko yhteiskunnan osallistumista ylimmistä päättäjistä yksittäisiin ihmisiin. Edessä on vaikeita linjauksia ja yksittäisiä tekoja.

Lähipäivät ja -viikot ratkaisevat, kuinka hallittua taudin leviäminen on. Edessä on eri vaiheita, joissa jokaisessa tarvitaan juuri siihen tilanteeseen tarvittavia toimia. Osa toimista sopii tähän vaiheeseen, osa tuleviin aikoihin.

Toistaiseksi Suomi on ollut tilanteessa, jossa tartuntojen lähteet on voitu jäljittää. Jokainen päivä tässä vaiheessa helpottaa seuraavia ja vaikeampia vaiheita.

Luvassa on monelle vaikeita aikoja, mutta useimmille kuitenkin vain rajallisia murheita ja mielipahaa. Vahvempien on nyt otettava erityisesti huomioon heikommat.

