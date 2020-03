Ensi viikon alku on tärkeä ajankohta suomalaisille jalkapallo- ja jääkiekkofaneille. Tuolloin kokoontuvat kansainvälinen jalkapalloliitto Uefa ja jääkiekkoliitto IIHF.

Uefa päättää tiistaina, mitä tehdään ensi kesän euroopanmestaruuskilpailujen kanssa. IIHF puolestaan saattaa linjata sekin jo tiistaina, pidetäänkö miesten jääkiekon maailmanmestaruuskisoja vai ei.

IIHF:n ratkaisu on aika ilmeinen, koska kisat on sovittu pidettäväksi jo toukokuussa Sveitsissä. Monessa maassa suuret yleisötapahtumat on peruttu koronaviruspandemian vuoksi, ja päätös yltää toukokuulle – myös esimerkiksi Suomessa. Sveitsi on yksi pahimmin viruksesta kärsinyt maa. Maan hallitus kielsi suuret yleisötapahtumat sunnuntaihin saakka, mutta kieltoaika pidentynee, sillä Sveitsin tilanne ei ole helpottunut.

Naisten jääkiekon MM-kisat jo peruttiin, sillä ne oli määrä järjestää maaliskuussa ja huhtikuussa Kanadassa.

Suomen vuosikymmeniä himoitsemat ensimmäiset jalkapallon arvokisat ovat nekin vaarassa, vaikka EM-kisat pidetään hieman myöhemmin, kesä–heinäkuussa. Uefa päättänee siitä huolimatta tiistaina, että kisat perutaan. Suuri ranskalainen urheilulehti L’Équipe tiesi kertoa, että Uefa lykkää kisoja vuodella.

